«В конце второго тайма мне матч напомнил игру ветеранов». Мор — об игре 2DROTS — «Химки»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и «Химками» (0:2).

«Меня немного расстроило удаление в первой тайме. Хотелось, чтобы игра была в равных составах. Посмотреть, что команда 2DROTS сможет противостоять «Химкам». После удаления стало понятно, что «Химки» выиграют. В профессиональной команде за такое удаление он бы услышал всё, что о нём думает каждый футболист. И ещё, может, пару подзатыльников получил бы.

В конце второго тайма мне матч напомнил игру ветеранов. Когда на поле выходит мэр города или губернатор. И обе команды делают всё, чтобы он забил гол. Футболисты «Химок» могли забивать, но они делали всё, чтобы один человек забил.

Кто же был сыном мэра или сыном губернатора? Он-то гол в итоге не забил», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».