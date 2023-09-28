Тренер 2DROTS Кузнецов: это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так

Главный тренер медийной футбольной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о судействе в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Химками» (0:2).

«Что произошло с Гаучо? Не знаю, что произошло, видно немного был возбуждён. Первая жёлтая — по делу. Вторую посмотрели, там даже контакта не было. Пусть это будет на совести судьи. Я ему дам свой телефон, пусть позвонит. Посмотрит и разберёт эпизод, а потом скажет мне. Да, Гаучо пошёл агрессивно, но у игрока «Химок» ноги уехали, контакта не было. Это судьи РПЛ. Стыдобища и позорище судить так. Да, по остальным моментам, может, и не было ошибок, но сколько он нам карточек дал и сколько им», — сказал Кузнецов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на пути к стадии 1/32 финала медиаклуб 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.