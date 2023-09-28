Глава Медиалиги: 2DROTS смотрелись не хуже «Химок». Они были лучшими игроками на поле

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов прокомментировал исход матча 1/32 финала Кубка России, в котором 2DROTS уступили «Химкам» со счётом 0:2.

«В матче равных команд такое преимущество, как удаление — невозвратная история. Неоправданное действие Гаучо при получении первой жёлтой карточки, и случайность, некомпетентность или невнимательность арбитра при второй карточке — хотя не мне судить. Вот и получился существенный перевес, который повлиял на ход встречи.

По игре 2DROTS смотрелись не хуже «Химок». Если бы не глупый гол… Понятно, что это совокупность моментов. Сегодня футбольный бог отвернулся от 2DROTS, но лучшими игроками на поле среди двух команд точно были игроки 2DROTS», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.