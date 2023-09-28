Талалаев — о матче с 2DROTS: думал, что забьём больше, но нам нужно работать

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с 2DROTS (2:0).

«Знаете, кто говорит в жизни больше всего? Кто не играл в футбол. Есть футболисты, что мало играли, сидели в запасе в командах каких‑то, а потом они начинают много‑много говорить везде. Я всем рекомендую пойти попробовать поделать что‑то, потренировать любительскую команду, команду Медиалиги. С уважением отношусь к Диме Кузнецову. До игры говорил. А сейчас лишний раз убедился. И прошу поддержать его. Думаю, что с такой отдачей и такой игрой в этой лиге у вас, наверное, соперников не будет! Я думал, что забьём больше, но нам нужно больше работать», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на пути к стадии 1/32 финала медиаклуб 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.