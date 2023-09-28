Зидан готов возглавить «Марсель», если клуб купит компания из Саудовской Аравии

Бывший игрок сборной Франции, уроженец Марселя Зинедин Зидан отказался возглавить марсельский «Олимпик» после ухода Марселино, но не исключил, что в будущем сделает это в случае выполнения ряда условий. Об этом сообщаю Mundo Deportivo и ряд французских изданий.

После отставки Марселино президент «Марселя» Пабло Лонгория сделал предложение Зидану, но 51-летний специалист, трижды кряду приводивший мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов, ответил отказом. По данным источника, Зинедина не убедил проект, который, по его мнению, сейчас недостаточно хорош, чтобы позволить ему добиваться высоких целей. При этом Зидан дал понять, что будет готов пересмотреть свой ответ, если клуб перейдёт под покровительство компании из Саудовской Аравии AS (слухи об этом циркулируют в местных СМИ уже несколько лет).

Финансы аравийцев позволят «Марселю» оперировать большими ресурсами на трансферном рынке, и, следовательно, Зидан получит возможность формировать конкурентоспособный коллектив по своему усмотрению. Зинедин настоял на том, что возьмёт на себя полную ответственность за подписание игроков, и на первом этапе потребовал на эти цели не менее € 300 млн.