«Наполи» выступил с официальным заявлением в ответ на обвинения Осимхена

Клуб итальянской Серии А «Наполи» опубликовал официальное заявление, в котором заверил, что не хотел оскорбить или высмеять нападающего Виктора Осимхена, но не стал приносить извинения футболисту.

Ранее стал известно, что нападающий «партенопеи» остался недоволен видеороликом в социальных сетях команды, в котором пресс-служба с юмором обыграла промах Осимхена с пенальти. Нигериец удалил со своей страницы все фотографии, связанные с «Наполи» и даже собирается подать на клуб в суд.

«Чтобы избежать каких-либо злоупотреблений по этой теме, «Наполи» уточняет, что клуб никогда не намеревался оскорбить или высмеять Виктора Осимхена, одного из лидеров команды. Чтобы продемонстрировать отношение к своему главному активу, во время летнего трансферного периода клуб решительно отверг все поступившие предложения о трансфере нападающего.

Общеизвестным фактом является то, что в социальных сетях новости всегда создаются с творческим подходом без каких-либо намерений насмехаться или нанести обиду, как в случае с Осимхеном. Однако если Виктор усмотрел что-то обидное для себя, то это не было умышленной целью публикации», – сообщает пресс-служба «Наполи».