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Глава Медиалиги подвёл итоги выступления 2DROTS в Кубке России

Глава Медиалиги подвёл итоги выступления 2DROTS в Кубке России
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Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов подвёл итоги выступлениям 2DROTS в Кубке России. Напомним, медиаклуб прекратил борьбу на стадии 1/32 финала Кубка России, уступив «Химкам» со счётом 0:2.

«Ребята не переставали тренироваться. Многие, кто пришёл из новичков, втянулись в коллектив. Сыгранность, слаженность и мастерство тренерского штаба говорят сами за себя. Уверен, что за прошедшие четыре раунда Пути регионов лучшим вратарём турнира является Сычёв — человек взял три пенальти подряд, два из которых в Кубке. По качеству футбола, который показывает Влад Ослоновский, это лучший игрок на своей позиции среди команд, которые прошли до данного этапа.

Неудивительно, что ребята из 2DROTS за два года соревновательной практики показывают зрелый и зрелищный футбол», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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