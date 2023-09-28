Видеообзор победы «Химок» в кубковом матче с 2DROTS

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встречу принимал стадион «Москвич». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу «Химок».

На 15-й минуте нападающий гостей Кирилл Панченко открыл счёт в этой встрече. Спустя восемь минут хозяева поля остались в меньшинстве после удаления хавбека Годфреда Клуцея за второе предупреждение. В компенсированное к первому тайму время Бутта Магомедов не реализовал пенальти. На 59-й минуте Равиль Нетфуллин удвоил преимущество «Химок» и установил окончательный счёт в матче.

Напомним, на пути к стадии 1/32 финала медиаклуб 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.