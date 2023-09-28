Президент 2DROTS: нам было по силам дойти до команд РПЛ, но в матче с «Химками» не повезло

Президент медийного футбольного клуба 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал выступление своей команды в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Командой можно гордиться, 100%! Мы приезжали в регионы России, где было много наших болельщиков, дарили им эмоции. Для нас это бесценный опыт. Если в следующем году позовут, думаю, будет мотивация пройти ещё дальше.

Верю в свою команду. Считаю, что нам было по силам дойти до команд РПЛ, но в этом матче нам не повезло. Все неудачи произошли здесь: необязательные голы, красная карточка. В следующий раз будем подходить хладнокровно. В этом году мы прошли далеко, играя против команд ФНЛ. Возможно, эмоции взяли вверх», — приводит слова Панасюка Sport24.

2DROTS завершили свой путь в турнире, проиграв на стадии 1/32 финала Пути регионов «Химкам» (0:2). На пути к этому матчу медиаклуб 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.