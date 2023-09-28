Панченко: «Химки» ставят задачу выхода в РПЛ, и я хочу помочь команде в этом

Игрок футбольного клуба «Химки» Кирилл Панченко рассказал о своём положении в подмосковной команде.

«Как отношусь к тому, что нечасто попадаю в стартовый состав «Химок»? С пониманием. Понимаю, что надо работать на тренировках, доказывать. Чем больше буду приносить пользу команде, тем больше буду иметь игрового времени — это очевидно. Стараюсь, тренируюсь, работаю!

Правильный ли выбор сделал, перейдя в «Химки» несмотря на предложения других клубов? Считаю, что правильный. «Химки» ставят задачу выхода в РПЛ, и я хочу помочь команде в этом. Вы правы, у меня было несколько предложений, в том числе от «Арсенала». Туле огромное спасибо за те годы, что я провёл там: ребятам, персоналу, болельщикам. У меня в клубе со всеми теплые отношения. Но сейчас я игрок «Химок», — приводит слова Панченко Metaratings.

«Химки» набрали 17 очков в 11 матчах чемпионата и расположились на седьмой строчке в таблице Первой лиги.