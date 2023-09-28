Хави: у меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у него никогда не было ощущения, что испанские судьи помогают каталонской команде.

«На следующей неделе будет ещё одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней ещё одна, а через полтора месяца — ещё одна. Вы уже знаете моё мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда. Я не думаю о деле Негрейры. У меня достаточно своей ежедневной работы с командой», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В четверг сотрудники полиции провели обыски в офисах Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в поисках документации, связанной с «делом Негрейры». Бывшим президентам «Барселоны» Хосе Марии Бартомеу и Сандро Роселю, а также бывшему вице‑президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре и его сыну предъявлены обвинения во взяточничестве. По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около € 7,5 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

Окончательное решение о наказании для «Барселоны» примет УЕФА. Союз может открыть дело и дождаться заключения испанского правосудия или прислушаться к выводам инспекторов и дисквалифицировать клуб из следующего сезона еврокубков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.