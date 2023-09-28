«Ламия» объявила о подписании контракта с Аланом Дзагоевым

Греческий клуб «Ламия» объявил о подписании контракта с российским полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Ламия 1964» объявляет о начале сотрудничества с 33-летним российским полузащитником Аланом Дзагоевым, который до недавнего времени выступал за казанский «Рубин» в России.

Этот известный футболист с 2008 по 2022 год носил футболку московского ЦСКА, за который провёл 395 матчей, забив 77 голов и сделав 93 передачи. В то же время он также был постоянным игроком сборной своей страны, сыграв 59 матчей и забив 9 голов, а также приняв участие в чемпионате мира 2018 года, проходившем в России.

«Ламия» приветствует его и желает ему здоровья и успехов в этом сезоне!», – сообщила пресс-служба клуба.

После шести сыгранных туров «Ламия» набрала шесть очков и располагается на девятом месте в Суперлиге Греции. Стоит отметить, что за «Ламию» выступает сербский экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.