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Президент 2DROTS прокомментировал вылет команды из Кубка России

Президент 2DROTS прокомментировал вылет команды из Кубка России
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Президент медийного футбольного клуба 2DROTS Никита Панасюк высказался о вылете команды из розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Обидно, что всё дерьмо случилось в этом матче: пропустили с непонятных рикошетов, поставили пенальти, удаление ключевого игрока… Как будто бы он не коснулся, но, наверное, шёл грубо.

Горжусь командой. Этой командой можно гордиться. Мы далеко прошли. В любом случае это опыт. Просто обидно… Если бы мы играли в равных составах, то уверен, что могли бы навязать борьбу. Мы ненамного слабее «Химок», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

2DROTS завершили свой путь в турнире, проиграв на стадии 1/32 финала Пути регионов «Химкам» (0:2). На пути к этому матчу медиаклуб обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.

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