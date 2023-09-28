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Осасуна — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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«Осасуна» и мадридский «Атлетико» объявили стартовые составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры, который состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 7-й тур
28 сентября 2023, четверг. 22:30 МСК
Осасуна
Памплона
1-й тайм
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 20'    

Стартовый состав «Осасуны»: Фернандес, Крус, Гарсия, Торро, Авила, Аймар Орос, Аресо, Будимир, Ибаньес, Мохика, Катена.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Эрмосо, Молина, Коке, Лино, Льоренте, Сауль, Мората, Гризманн.

Последняя встреча соперников состоялась в мае этого года. В рамках 35-го тура чемпионата Испании — 2022/2023 «матрасники» на своём поле разгромили «Осасуну» со счётом 3:0.

В данный момент «Осасуна» находится на 13-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав семь очков в шести матчах. «Атлетико» располагается на восьмой позиции, у команды десять очков.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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