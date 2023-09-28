«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Осасуна» и мадридский «Атлетико» объявили стартовые составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры, который состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Осасуны»: Фернандес, Крус, Гарсия, Торро, Авила, Аймар Орос, Аресо, Будимир, Ибаньес, Мохика, Катена.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Эрмосо, Молина, Коке, Лино, Льоренте, Сауль, Мората, Гризманн.

Последняя встреча соперников состоялась в мае этого года. В рамках 35-го тура чемпионата Испании — 2022/2023 «матрасники» на своём поле разгромили «Осасуну» со счётом 3:0.

В данный момент «Осасуна» находится на 13-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав семь очков в шести матчах. «Атлетико» располагается на восьмой позиции, у команды десять очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.