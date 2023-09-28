Акинфеев: Вернблуму ногу распороли, а он смеялся. При нём мяч докатывался до меня в крови

Вратарь и многолетний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о результатах армейцев в последние годы и о легионерах, выступавших за красно-синих.

«Я попал в основу в 2003 году, когда был сильный, мощный и стабильный ЦСКА, к которому привыкли все: болельщики, руководство, соперники. Были даже смешные истории. Иногда встречались с Сашей Самедовым, и я ему говорил: «Санёк, ничего страшного, не переживай. Мы даже десять очков отставания отыграем и займём первое место». Так и было. К хорошему быстро привыкаешь. Все любят спелые апельсины, а есть гнилые никто не будет.

Всё субъективно. Иностранец остаётся иностранцем. Он никогда не будет русским, никогда не примет определённых вещей. Тут всё от человека зависит. Объяснишь ты ему что-то или нет — не так важно. Я играл с такими легионерами, как босниец Элвер Рахимич, Понтус Вернблум. С ними я понимал, что мне надо пару раз выручить команду, и всё. При том же Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли, а он смеялся, когда его несли на носилках… Боец», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».