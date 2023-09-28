«Фиорентина» сыграла вничью с «Фрозиноне», «Монца» поделила очки с «Болоньей»

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте аргентинский нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес открыл счёт с передачи Жозефа Альфреда Дункана. На 70-й минуте хавбек «Фрозиноне» Матиас Соуле восстановил равновесие на табло и принёс своей команде одно очко.

Также сегодня, 28 сентября, «Монца» сыграла вничью с «Болоньей» (0:0). Голов соперники не забивали, зато в матче было показано восемь жёлтых карточек. Две из них – в пассиве бельгийского форварда «Болоньи» Алексиса Салемакерса, который оставил команду в меньшинстве на 87-й минуте.

«Фиорентина» набрала 11 очков в шести матчах и расположилась на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Италии. В активе «Фрозиноне» девять очков, команда находится на восьмой строчке таблицы. Лидирует в Серии А «Интер» (15 очков).