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«Фиорентина» сыграла вничью с «Фрозиноне», «Монца» поделила очки с «Болоньей»

«Фиорентина» сыграла вничью с «Фрозиноне», «Монца» поделила очки с «Болоньей»
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Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте аргентинский нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес открыл счёт с передачи Жозефа Альфреда Дункана. На 70-й минуте хавбек «Фрозиноне» Матиас Соуле восстановил равновесие на табло и принёс своей команде одно очко.

Италия - Серия А . 6-й тур
28 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Гонсалес – 19'     1:1 Соуле – 70'    

Также сегодня, 28 сентября, «Монца» сыграла вничью с «Болоньей» (0:0). Голов соперники не забивали, зато в матче было показано восемь жёлтых карточек. Две из них – в пассиве бельгийского форварда «Болоньи» Алексиса Салемакерса, который оставил команду в меньшинстве на 87-й минуте.

Италия - Серия А . 6-й тур
28 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 0
Болонья
Болонья
Удаления: нет / Салемакерс – 87'

«Фиорентина» набрала 11 очков в шести матчах и расположилась на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Италии. В активе «Фрозиноне» девять очков, команда находится на восьмой строчке таблицы. Лидирует в Серии А «Интер» (15 очков).

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