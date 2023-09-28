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Бербатов: у Санчо заканчивается время в «МЮ», он переоценил свою ценность

Бербатов: у Санчо заканчивается время в «МЮ», он переоценил свою ценность
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтеда» Димитар Бербатов считает, что у полузащитника манкунианцев Джейдона Санчо заканчивается время в команде, так как он переоценил свою ценность, когда выступал против главного тренера клуба Эрика тен Хага.

«Например, когда речь идёт о Роналду, это другое дело, поскольку он добился всего. Я был в клубе, когда Уэйн Руни поссорился с тренером, и они уладили ситуацию. Я думаю, Санчо переоценивает свою значимость. С ними он выиграл не так много трофеев. Это другая ситуация.

Из-за этого «Юнайтед» легко может решить избавиться от Санчо. Каким бы талантливым он ни был, и мы все видели это в Дортмунде, ему ещё предстоит показать что-то подобное в «Юнайтеде». Клубу тоже приходится задаваться вопросами: позволили ли они игроку чувствовать себя комфортно и создали ли ему подходящую среду.

Это улица с двусторонним движением, особенно когда вы потратили так много денег на этого футболиста, вам нужно сделать так, чтобы игрок чувствовал себя комфортно и нужно помочь ему почувствовать себя достаточно ценным, чтобы показать свои таланты», — приводит слова Бербатова Metro.

Напоминаем, что Санчо поссорился с главным тренером на тренировке, после чего Тен Хаг не заявляет игрока на матчи и не разрешает тренироваться с основной командой.

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