Игрок «Крыльев» Салтыков: хочется принимать участие в еврокубках, вернуться в Европу

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о целях, которые ставит перед собой.

«Главное – я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков. В чём надо добавить? В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев «пихает» за это. Но правильно делает», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Никита Салтыков принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. 7 сентября форвард дебютировал в сборной России, сыграв в товарищеском матче с командой Египта U23 (1:1). Салтыков вошёл в игру после перерыва и записал на свой счёт голевой пас.

Полностью интервью с Никитой Салтыковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.