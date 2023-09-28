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Игрок «Крыльев» Салтыков: хочется принимать участие в еврокубках, вернуться в Европу

Игрок «Крыльев» Салтыков: хочется принимать участие в еврокубках, вернуться в Европу
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19-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о целях, которые ставит перед собой.

«Главное – я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков. В чём надо добавить? В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев «пихает» за это. Но правильно делает», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Никита Салтыков принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. 7 сентября форвард дебютировал в сборной России, сыграв в товарищеском матче с командой Египта U23 (1:1). Салтыков вошёл в игру после перерыва и записал на свой счёт голевой пас.

Полностью интервью с Никитой Салтыковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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