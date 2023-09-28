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Головин, дисквалифицированный на игру с «Марселем», пропустил тренировку «Монако»

Головин, дисквалифицированный на игру с «Марселем», пропустил тренировку «Монако»
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Российский полузащитник Александр Головин пропустил тренировку «Монако» 28 сентября, сообщает Get Football News France.

Следующий матч чемпионата Франции с «Марселем» Головин пропустит из-за дисквалификации – хавбек превысил лимит предупреждений. Очевидно, в связи с этим тренерский штаб монегасков предоставил футболисту выходной.

Кроме того, утреннюю тренировку пропустил японский нападающий Такуми Минамино, у которого возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. По словам главного тренера «Монако» Ади Хюттера, у японца мало времени, чтобы полностью восстановиться к игре.

Матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» на своём поле сыграет с «Марселем», состоится 30 сентября (начало – в 22:00 мск). После шести туров «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 11 очков.

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