«Осасуна» — «Атлетико» (Мадрид): Гризманн открыл счёт, гости повели
В эти минуты проходит встреча 7-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и мадридским «Атлетико». Матч принимает стадион «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 20-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн открыл счёт в матче.
Последняя встреча соперников состоялась в мае этого года. В рамках 35-го тура чемпионата Испании — 2022/2023 «матрасники» на своём поле разгромили «Осасуну» со счётом 3:0.
В данный момент «Осасуна» находится на 13-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав семь очков в шести матчах. «Атлетико» располагается на восьмой позиции, у команды десять очков.
Комментарии