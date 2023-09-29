Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Осасуна» — «Атлетико»: арбитр отменил гол хозяев, углядев фол в атаке

«Осасуна» — «Атлетико»: арбитр отменил гол хозяев, углядев фол в атаке
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит встреча 7-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и мадридским «Атлетико». Матч принимает стадион «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 7-й тур
28 сентября 2023, четверг. 22:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 20'     0:2 Рикельме – 81'    
Удаления: Авила – 85' / Мората – 85'

На 76-й минуте защитник «Осасуны» Давид Гарсия сравнял счёт, но арбитр встречи отменил взятие ворот, зафиксировав фол в атаке.

Ранее, на 20-й минуте, форвард «Атлетико» Антуан Гризманн открыл счёт в матче.

Последняя встреча соперников состоялась в мае этого года. В рамках 35-го тура чемпионата Испании — 2022/2023 «матрасники» на своём поле разгромили «Осасуну» со счётом 3:0.

В данный момент «Осасуна» находится на 13-м месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав семь очков в шести матчах. «Атлетико» располагается на восьмой позиции, у команды десять очков.

Материалы по теме
«Атлетико» готов к гонке за золото чемпионата Испании. Матч с «Реалом» это доказал
«Атлетико» готов к гонке за золото чемпионата Испании. Матч с «Реалом» это доказал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android