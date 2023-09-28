Собака минуту бегала по полю с мячом и прервала футбольный матч в Мексике

Курьёзный эпизод произошёл в матче второго дивизиона чемпионата Мексики между командами «Алебрихес де Оахака» и «Дорадос де Синалоа», где хозяева поля выиграли со счётом 4:0.

Когда пошло компенсированное время, на поле выбежала собака, которая схватила зубами мяч и минуту бегала с ним под восторженные крики болельщиков.

Поймать животное не получалось ни у стюардов, ни у футболистов. Четвероногий друг человека бегал по полю, ускользая от всех. Наконец собаку всё-таки удалось поймать, после чего у неё с большим трудом забрали мяч.

«Алебрихес де Оахака» после десяти туров находится на 11-й строчке с 12 очками, борясь за попадание в зону плей-офф, а «Дорадос де Синалоа» находится на последнем, 15-м месте с шестью очками.

Видео доступно на канале ESPN Deportes в YouTube. Права принадлежат ESPN Enterprises, Inc.