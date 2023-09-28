Гаджиев — о матче 2DROTS с «Химками»: разница в игре есть, но она не настолько критична

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и «Химками» (0:2).

«Разница в игре между командами определённо есть, но она не настолько критична. Тем более что «Химки» сейчас находятся на первых строках Первой лиги, а ещё вчера вообще играли в РПЛ. Я думаю, что 2DROTS показывают уровень Второй лиги, команды которой достаточно часто обыгрывают соперников старше — такой уж у нас демократичный футбол.

Если много правильных и системных тренировок, то футболисты получают шанс выйти на иной уровень готовности. Если же заниматься периодически, не как надо, а как хочется, тогда сложность добиться большего повышается. В медийных клубах играет немало профессионалов, которые передают свой опыт другим игрокам, которым не удалось осуществить подобное. Да и среди любителей много игроков с хорошими способностями. Однако чтобы стать ещё лучше, нужен системный подход», — приводит слова Гаджиева RT.