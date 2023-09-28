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«Дженоа» разгромил «Рому» в матче 6-го тура Серии А

«Дженоа» разгромил «Рому» в матче 6-го тура Серии А
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Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Игроки «Дженоа» забили первый гол в ворота «Ромы» уже на пятой минуте матча — отличился исландский нападающий Альберт Гудмундссон. На 22-й минуте полузащитник гостей Бриан Кристанте сравнял счёт. Ещё до перерыва хозяева вновь смогли выйти вперёд — гол на счету Матео Ретеги. Во второй половине игры генуэзцам удалось забить ещё дважды. На 74-й минуте мяч в ворота Руя Патрисиу отправил норвежец Мортен Торсбю, а на 81-й минуте гол забил экс-игрок «Милана» Жуниор Мессьяс.

После этой победы в активе «Дженоа» стало семь очков. Команда поднялась на 11-ю строчку в таблице. У «Ромы» осталось пять очков, клуб занимает 16-е место.

Италия - Серия А . 6-й тур
28 сентября 2023, четверг. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
4 : 1
Рома
Рим
1:0 Гудмундссон – 5'     1:1 Кристанте – 22'     2:1 Ретеги – 45'     3:1 Торсбю – 74'     4:1 Мессьяс – 81'    
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