«Дженоа» разгромил «Рому» в матче 6-го тура Серии А

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Игроки «Дженоа» забили первый гол в ворота «Ромы» уже на пятой минуте матча — отличился исландский нападающий Альберт Гудмундссон. На 22-й минуте полузащитник гостей Бриан Кристанте сравнял счёт. Ещё до перерыва хозяева вновь смогли выйти вперёд — гол на счету Матео Ретеги. Во второй половине игры генуэзцам удалось забить ещё дважды. На 74-й минуте мяч в ворота Руя Патрисиу отправил норвежец Мортен Торсбю, а на 81-й минуте гол забил экс-игрок «Милана» Жуниор Мессьяс.

После этой победы в активе «Дженоа» стало семь очков. Команда поднялась на 11-ю строчку в таблице. У «Ромы» осталось пять очков, клуб занимает 16-е место.