Фигуристка Радионова стала ведущей CSKA TV

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка России и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова стала ведущей CSKA TV.

«Известная фигуристка, а с недавних пор ещё и супруга Кости Кучаева, Лена Радионова теперь будет ездить с нашими игроками на тренировки, чтобы показать вам, какие они на самом деле в жизни!

Героем пилотного выпуска стал Игорь Дивеев. За время в пути до Ватутинок вы узнаете Игоря с новой стороны, насладитесь его пением и посмеётесь с пранка Дивея над Забой!», — сообщает пресс-служба клуба.

24-летняя Радионова, на которой недавно женился полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, будет брать интервью у игроков армейцев во время их поездок на тренировки.