17-летний талант «Фламенго» привлёк внимание скаутов «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Скауты английских клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересовались молодым бразильским талантом «Фламенго» Лорраном 2006 года рождения. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, этот футболист считается лучшим бразильским талантом из поколения 2006 года рождения. В его контракте с «Фламенго» есть пункт об отступных – клубу, желающему приобрести Лоррана, придётся выплатить € 50 млн.

Сообщается также, что интересы Лоррана представляет компания Roc Nation Sports Brazil. Это агентство известного рэп-исполнителя JayZ, которое сотрудничает с такими футболистами, как Винисиус-Жуниор, Лукас Пакета, Габриэл Мартинелли и Эндрик.

Добавим, что 17-летний Лорран в текущем сезоне не провёл за «Фламенго» ни одного матча в бразильской Серии А и лишь дважды попал в запас.