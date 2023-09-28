Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

17-летний талант «Фламенго» привлёк внимание скаутов «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

17-летний талант «Фламенго» привлёк внимание скаутов «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Скауты английских клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересовались молодым бразильским талантом «Фламенго» Лорраном 2006 года рождения. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, этот футболист считается лучшим бразильским талантом из поколения 2006 года рождения. В его контракте с «Фламенго» есть пункт об отступных – клубу, желающему приобрести Лоррана, придётся выплатить € 50 млн.

Сообщается также, что интересы Лоррана представляет компания Roc Nation Sports Brazil. Это агентство известного рэп-исполнителя JayZ, которое сотрудничает с такими футболистами, как Винисиус-Жуниор, Лукас Пакета, Габриэл Мартинелли и Эндрик.

Добавим, что 17-летний Лорран в текущем сезоне не провёл за «Фламенго» ни одного матча в бразильской Серии А и лишь дважды попал в запас.

Материалы по теме
Гави возглавил рейтинг молодых талантов не старше 19 лет по версии FourFourTwo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android