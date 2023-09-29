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«МЮ» установил рекорд, в 12-й раз подряд получив домашний матч в Кубке после жеребьёвки

«МЮ» установил рекорд, в 12-й раз подряд получив домашний матч в Кубке после жеребьёвки
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» 12-й раз подряд в результате жеребьевки получил право сыграть матч внутреннего Кубка на домашнем стадионе. Это является рекордом страны, сообщает Sky Sports.

По информации источника, вероятность получения права на проведение 12 домашних игр подряд оценивается в 0,0244% (4096 к 1).

Единственными кубковыми матчами «Юнайтед», сыгранным не на «Олд Траффорд» за последние три года, были двухматчевый полуфинал Кубка лиги с «Ноттингем Форест», а также полуфинал и финал Кубка Англии на «Уэмбли».

Предыдущим рекордсменом в истории британского футбола считался «Шрусбери». В период с 2017 по 2019 год команда из английской Лиги 1 провела 11 домашних матчей, полученных благодаря жребию.

В 4-м раунде Кубка лиги «манкунианцы» дома сыграют с «Ньюкаслом».

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