Салтыков назвал три причины, по которым «Крылья Советов» идут на втором месте в РПЛ

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал турнирное положение команды в Российской Премьер-Лиге.

«Всегда надеешься на самое лучшее. Команда и в прошлом сезоне хорошо играла. Просто не залетало так, как залетает сейчас. Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа даёт плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем.

У нас в команде семья. Даже иностранцы со всеми общаются, никто не разбивается на группы. Всё максимально кайфово. Мы все молодые. Единственное, в концовках матчей нам это мешает, опыта не хватает: с «Локо» в конце упустили победу, с ЦСКА в большинстве тоже потеряли очки. Но возраст помогает классно выбегать в быстрые атаки! Молодые это делают лучше», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после девяти туров самарский клуб занимает второе место в чемпионате России, набрав 18 очков в девяти турах. Никита Салтыков принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.