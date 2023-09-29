Форвард «Крыльев» Салтыков: я бесстрашный? Сколько играю в футбол — не убираю ноги

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался об отношении к единоборствам.

«Я кажусь бесстрашным? Я и в детстве никогда не боялся идти в стыки. Всю жизнь, сколько играю в футбол, я был таким: не убирал ноги. Всего один раз в жизни убрал ногу и очень хорошо это запомнил. Мы играли юношеской сборной России с Англией. У них был темнокожий здоровый парень, с которым мы шли в стык, я испугался, убрал ногу. После этого запомнил, что так не надо делать. Плюс ещё работа с Калешиным дала свои плоды», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после девяти туров самарский клуб занимает второе место в чемпионате России, набрав 18 очков в девяти турах. Никита Салтыков принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.