Салтыков: Калешин в «Акроне» запрещал ругаться, а сам во время игр матерился только в путь

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о времени, проведённом в тольяттинском «Акроне».

«Калешин топ-тактик. В «Акроне» мы классно выходили из под прессинга через опорных, он объяснял нам детали открываний за спину. После тренировок оставался с нами, подсказывал. Со мной он работал индивидуально, выступал в роли защитника, просил, чтобы я его обводил. В квадраты с нами перед тренировкой играл, в двухсторонках тоже принимал участие ― в подкатах стелился. Про питание мне подробно объяснил всё, в «Акроне» я даже с нутрициологом работал.

Он запрещал материться? Да, тоже штрафы за это у него есть. Но это работает, мы реально меньше ругались. Возможно, это правильно ― на футбол всё-таки дети ходят. Совсем не ругаться невозможно, но посыл правильный. Правда, другим Калешин говорил, что нельзя, но сам во время игр матерился только в путь, ха-ха. Там на 15 штрафов бы набралось, а то и больше. Но, кстати, один раз он сам себя оштрафовал за мат в раздевалке», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.