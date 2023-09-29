Игроки 2DROTS хватались за голову, болельщики за забором наблюдали за судьёй. Фото победы

Вчера, 28 сентября, в Москве прошёл матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встречу принимал стадион «Москвич». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу «Химок».

Лучшие кадры с матча 2DROTS — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Президент медийного футбольного клуба 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал выступление своей команды в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Командой можно гордиться, 100%! Мы приезжали в регионы России, где было много наших болельщиков, дарили им эмоции. Для нас это бесценный опыт. Если в следующем году позовут, думаю, будет мотивация пройти ещё дальше.

Верю в свою команду. Считаю, что нам было по силам дойти до команд РПЛ, но в этом матче нам не повезло. Все неудачи произошли здесь: необязательные голы, красная карточка. В следующий раз будем подходить хладнокровно. В этом году мы прошли далеко, играя против команд ФНЛ. Возможно, эмоции взяли верх», — приводит слова Панасюка Sport24.