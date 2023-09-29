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Игроки 2DROTS хватались за голову, болельщики за забором наблюдали за судьёй. Фото победы

Игроки 2DROTS хватались за голову, болельщики за забором наблюдали за судьёй. Фото победы
Игроки 2DROTS хватались за голову
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Вчера, 28 сентября, в Москве прошёл матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками». Встречу принимал стадион «Москвич». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу «Химок».

Лучшие кадры с матча 2DROTS — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Президент медийного футбольного клуба 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал выступление своей команды в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Командой можно гордиться, 100%! Мы приезжали в регионы России, где было много наших болельщиков, дарили им эмоции. Для нас это бесценный опыт. Если в следующем году позовут, думаю, будет мотивация пройти ещё дальше.

Верю в свою команду. Считаю, что нам было по силам дойти до команд РПЛ, но в этом матче нам не повезло. Все неудачи произошли здесь: необязательные голы, красная карточка. В следующий раз будем подходить хладнокровно. В этом году мы прошли далеко, играя против команд ФНЛ. Возможно, эмоции взяли верх», — приводит слова Панасюка Sport24.

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