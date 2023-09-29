Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, когда вернётся на поле после полученной травмы в Олимбет Суперкубок России, где армейцы проиграли «Зениту» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Меня стоит ждать на поле в феврале, потому что первый и второй сборы я буду заниматься индивидуально с Игорем Степановым, который является врачом-реабилитологом. Охота полностью набрать форму и не быть как в том году, когда я после повреждения сразу начал тренироваться с командой и получил травму камбаловидной мышцы, и мышцы живота. Не хочу, чтобы это повторялось. Не охота наступать на одни и те же грабли», — сказал Дивеев в клубном шоу.

На данный момент ЦСКА в МИР российской Премьер-лиги после девяти туров занимает девятую строчку с 13 очками.