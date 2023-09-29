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Дивеев признался, что сильно скучает по Зайнутдинову

Дивеев признался, что сильно скучает по Зайнутдинову
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что сильно скучает по полузащитнику «Бешикташа» Бактиёру Зайнутдинову.

«Очень сильно скучаю по Бахе, он самый добрый человек в команде. Был всегда позитивным, отзывчивым и очень весёлым. Но футбольная карьера такова, что надо пробовать свои силы за рубежом. А Баха хотел этого, все это знаем. Желаем удачи, чтобы прогрессировал и как можно быстрее уехал в топ-5 лиг», — сказал Дивеев в клубном шоу.

Напомним, Зайнутдинов перешёл этим летом из ЦСКА в турецкий «Бешикташ» за € 4,5 млн. За семь сыгранных матчей во всех турнирах Бактиёр отметился лишь одним голом в квалификации Лиги конференций с киевским «Динамо», где забил мяч на 94-й минуте и принёс победу своей команде со счётом 3:2.

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