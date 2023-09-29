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«Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов ещё до суда по делу Негрейры

«Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов ещё до суда по делу Негрейры
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«Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры, сообщает AS.

Ранее каталонской «Барселоне» было предъявлено официальное обвинение в даче взятки.

По данным источника, для УЕФА идеальной позицией было бы дождаться окончательного решения, чтобы иметь возможность вынести официальное решение. Однако, если расследование испанских властей будет достаточно очевидным и инспекторы по этике и дисциплине примут решение о вине «Барселоны», то они могут исключить клуб до решения суда.

Сообщалось, что каталонский клуб ещё не получал уведомление о начатом в его отношении судебном расследовании и на данный момент не будет делать публичных заявлений.

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