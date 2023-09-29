Главный тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов прокомментировал поражение 2DROTS в матче Кубка России с «Химками» (0:2).

«В боксе говорят, что у всех есть тактика и стратегия, но до первого пропущенного удара. В футболе в роли таких пропущенных ударов выступают или ранний гол, или удаление. 2DROTS сегодня за половину первого тайма пережили два болезненных удара, но в нокаут не пали, а это многое говорит о команде. В начале второго тайма они и вовсе могли и сравнять. Честно, это смотрелось очень достойно и цельно. Несколько раз здорово выручил вратарь, его нужно похвалить. Остальные ребята тоже выглядели хорошо, у команды есть стержень и видна тренерская рука. Кузнецов и Осколков делают отличную работу! Честно, за пределами поля у меня с ребятами из 2DROTS много всего, но нужно быть честными — на поле они очень большие молодцы! Дроты, вы — мужики! P.S. Но когда заменили Слона, камень с плеч упал», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Радимов сказал, что если Слон забьёт в матче с «Химками», то он оплатит стол в московском ресторане на четверых людей.