Месси и Роналду могут вновь сыграть друг против друга

Международная маркетинговая компания намерена организовать товарищеский матч между «Интер Майами» и «Аль-Насром», сообщает журналист Али Аль-Энези в своём «твиттере».

По данным источника, предполагается, что в этом матче должны будут участвовать звёзды Криштиану Роналду и Лионель Месси. Ожидается, что товарищеский матч может пройти в Китае.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Роналду, в свою очередь, выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее Месси и Роналду выступали в чемпионате Испании. Аргентинский форвард защищал цвета «Барселоны», а Роналду играл за «Реал».