Генеральный директор «Атлетико» обвинил «Реал» в давлении на судей

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль высказал о влиянии «Реала» на судей.

«Они фальсифицируют соревнования, создают невыносимый климат для судей. Аргументы, которыми они нападают на судей, были бы смехотворны, если бы это не было чем-то столь серьёзным и напрямую влияющим на ход турнира», — приводит слова Хиля Marca.

После семи туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на одно очко. «Атлетико», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 13 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Жироной», а «Атлетико» проведёт матч с «Кадисом». Матчи пройдут 30 и 1 октября соответственно.

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