Рубен Бараха — о матче с «Реалом Сосьедад»: это футбол, и в этом разница

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха высказался о матче с «Реалом Сосьедад» (0:1) в седьмом туре чемпионата Испании. На 45 минуте был удален полузащитник «летучих мышей» Селим Амалла.

«Это футбол, и в этом разница. Матч был отмечен действием, в котором они нашли нашу спину и сделали счет 0:1, и действием удаления. Это обусловило наши шансы на изменение игры. До этого момента, даже если «Реал» был впереди, он не превосходил нас и не создавал много моментов.

Даже во втором тайме команда боролась до конца, проявила гордость, целомудрие и сердце, и у нас были шансы. Мы знали, что если сохраним преимущество 0:1, то сможем сравнять счет в любой момент. У нас было несколько шансов. Мы должны усвоить, что в таких матчах, против команд такой категории, мы не можем быть застигнуты врасплох неожиданными действиями», — приводит слова Бараха официальный сайт «Валенсии».

После семи туров «Валенсия» занимает восьмое место с 10 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (19 очков).

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