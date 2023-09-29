Габриэл Паулиста — о поражении «Валенсии»: обидно, что мы не смогли взять хотя бы очко

Защитник и капитан «Валенсии» Габриэл Паулиста прокомментировал матч с «Реалом Сосьедад» (0:1) в седьмом туре чемпионата Испании.

«Мы должны принять что-то положительное в том смысле, что мы начали игру хорошо и с большой интенсивностью. Мы хорошо подготовились к игре против очень хорошей команды, которая хорошо владеет мячом. Удаление очень осложнило нам задачу, но мы все равно старались добиться результата. Обидно, что мы не смогли взять хотя бы очко здесь, на «Месталье», где нельзя отдавать очки. Теперь нам нужно отдохнуть, ведь у нас есть всего несколько дней, и в выходные снова вступить в борьбу», — приводит слова Паулисты официальный сайт «Валенсии».

После семи туров «Валенсия» занимает восьмое место с 10 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (19 очков).

В следующем туре «Валенсия» сыграет в гостях с «Реалом Бетис». Встреча пройдет первого октября.

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