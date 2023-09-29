Пако Лопес — об игре с «Бетисом»: показали, эта команда имеет аргументы, чтобы победить

Главный тренер «Гранады» Пако Лопес высказался о матче с «Реалом Бетис» (1:1) в седьмом туре чемпионата Испании.

«Очень жаль, что в этой игре мы ушли только с одним очком, прежде всего из-за соперника, который нам достался, из-за того, что это отличная команда, которая хорошо работает. Мы показали, что эта команда не сдается и имеет аргументы, чтобы победить любую команду, и сегодня создать, не знаю, 16 моментов по воротам, 19 ударов по воротам… варварство, которое показывает работу, усилия, веру… то, во что верит эта команда.

Это то, чем можно гордиться. Еще раз спасибо нашим болельщикам. Гордимся игроками, тем, что они сделали и что у них получилось. Мы можем быть лучше или хуже, но эта команда отдает все силы», — приводит слова Лопеса AS.

После семи туров «Гранада» занимает 19 место с 4 очками. «Бетис» расположился на 10 строчке (9 очков).

В следующем туре «Гранада» в гостях сыграет с «Альмерией», а «Бетис» на своём поле примет «Валенсию».

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