Карло Анчелотти отреагировал на критику гендиректора «Атлетико» в адрес «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова генерального директора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля в адрес «сливочных».

«Я не обращаю на это внимания, все вольны говорить и делать то, что им угодно. Как по мне, Хиль совершил огромную ошибку, но никто не идеален», – приводит слова Анчелотти Marca.

После семи туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на одно очко. «Атлетико», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 13 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Жироной», а «Атлетико» проведёт матч с «Кадисом». Матчи пройдут 30 и 1 октября соответственно.

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