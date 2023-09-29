28 сентября состоялся матч 6-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Ромой». Встреча завершилась победой «Дженоа» со счётом 4:1.

Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, Жозе Моуринью проводит худший старт сезона в своей тренерской карьере, если брать в расчёт дистанцию в шесть первых матчей. Прежний антирекорд португальского специалиста был установлен в сезоне-2015/16 – тогда «Челси» под руководством «особенного» набрал семь баллов в английской Премьер-лиге.

«Рома» набрала пять очков в шести матчах, клуб занимает 16-е место в итальянской Серии А.

60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 специалист выиграл с римской командой Лигу конференций. Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.