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Эрлинг Холанд может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ»

Эрлинг Холанд может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Как сообщает El Chiringuito, руководство парижан займётся трансфером Холанда, если так и не убедит форварда команды Килиана Мбаппе продлить контракт. Отмечается, что «ПСЖ» уже связывался с агентом 23-летнего норвежца, чтобы узнать о планах футболиста.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

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