Диего Симеоне — о матче с «Осасуной»: мы одержали очень важную победу

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне высказался о матче с «Осасуной» (2:0) в седьмом туре чемпионата Испании. На 85 минуте встречи были удалены нападающий матрасников Альваро Мората и форвард «Осасуны» Чими Авила.

«В первом тайме мы лучше контролировали мяч, но во втором из-за усталости стало сложнее выходить в атаку. К счастью, мы провели хорошую контратаку, потом могли забить еще, но это было бы несправедливо. Мы одержали очень важную победу и теперь будем отдыхать», – приводит слова Симеоне Marca.

После семи туров Ла Лиги «Атлетико» занимает пятое место с 13 очками (четыре победы, одна ничья и одно поражение). «Осасуна» расположилась на 13 месте (7 очков). Лидирует в чемпионате «Жирона» (19 очков).

В следящем туре команда Семионе примет на своём поле «Кадис». Встреча пройдет первого октября. «Осасуна» сыграет в гостях с «Алавесом».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.