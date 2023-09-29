Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи заявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2023/2024.

«У меня были два варианта — «Лацио» и «Унион». Я выбрал «Унион», потому что в свой последний сезон в футболе хотел попробовать что-то новое. А потом, наверное, я начну карьеру тренера. Германия позволяет отточить некоторые дисциплинарные и профессиональные методы», — приводит слова Бонуччи pianetamilan.it.

Напомним, 36-летний Леонардо Бонуччи перешёл в берлинский «Юнион» этим летом. Защитник выступал за итальянский «Ювентус» на протяжении 12 лет (при этом в сезоне-2017/2018 он играл за «Милан»). На счету итальянца 26 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.