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Игорь Акинфеев ответил, продолжил ли бы он карьеру в Саудовской Аравии

Игорь Акинфеев ответил, продолжил ли бы он карьеру в Саудовской Аравии
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, где лучше всего завершать профессиональную карьеру футболиста.

«Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место окончания карьеры – Сочи (улыбается). Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу. Люди все разные, надо у каждого спрашивать, как он думает, видит ситуацию», – приводит слова Акинфеева «Российская газета».

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. Контрактное соглашение голкипера с ЦСКА рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в восьми матчах, в которых пропустил 11 голов.

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