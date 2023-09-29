Жозе Моуринью отреагировал на худший старт сезона в своей тренерской карьере

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём худшем старте сезона в тренерской карьере.

«Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд.

Нам некогда плакать. Мы можем плакать внутри, потому что всё это ранит наши сердца, особенно моё, учитывая мою связь с фанатами «Ромы». Но завтра мы вернёмся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, не семь и не восемь, но она для нас крайне важна», – приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 специалист выиграл с римской командой Лигу конференций. Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне «Рома» набрала пять очков в шести матчах, клуб занимает 16-е место в итальянской Серии А.