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Тренер «Атлетико» Симеоне: знали, что Лино — это вариант после ухода Карраско

Тренер «Атлетико» Симеоне: знали, что Лино — это вариант после ухода Карраско
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о бразильском вингере команды Самуэле Лино.

«Мы знали, что Лино — это вариант после ухода Карраско. Мы рады ему. Лино — игрок, который дестабилизирует соперника, ассистирует и должен забивать, и мы будем требовать от него голов», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В текущем сезоне Лино принял участие в пяти встречах в составе мадридского клуба, в которых отметился двумя результативными передачами.

23-летний форвард перешёл в мадридский клуб летом 2022 года за € 6,5 млн и сразу был отдан в аренду «Валенсии», за которую он сыграл 41 матч, забил восемь голов и отдал два ассиста. До этого футболист выступал в португальском «Жил Висенте». В составе этого клуба он провёл 99 матчей, забив 26 мячей и отдав пять результативных передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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