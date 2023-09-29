Полиция провела обыск в штаб-квартире Каталонской федерации футбола по делу Негрейры

В четверг, 21 сентября, сотрудники судебной полиции провели обыск в штаб-квартире Каталонской федерации футбола из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, полицейские запросили документы о некоторых платежах, произведённых федерацией в пользу Хосе Негрейры. В ходе обыска полицейскими были изъяты 12 счетов, выставленных и оплаченных Негрейрой в 2019 году на общую сумму чуть больше € 5 тысяч.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ещё не получал официальных уведомлений о начатом в его отношении судебном расследовании и на данный момент не будет делать публичных заявлений.

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