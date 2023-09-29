Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полиция провела обыск в штаб-квартире Каталонской федерации футбола по делу Негрейры

Полиция провела обыск в штаб-квартире Каталонской федерации футбола по делу Негрейры
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 21 сентября, сотрудники судебной полиции провели обыск в штаб-квартире Каталонской федерации футбола из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, полицейские запросили документы о некоторых платежах, произведённых федерацией в пользу Хосе Негрейры. В ходе обыска полицейскими были изъяты 12 счетов, выставленных и оплаченных Негрейрой в 2019 году на общую сумму чуть больше € 5 тысяч.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ещё не получал официальных уведомлений о начатом в его отношении судебном расследовании и на данный момент не будет делать публичных заявлений.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
The Telegraph: «Барселона» может прекратить своё существование
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android