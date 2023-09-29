Футболистка сборной России Семёнова оценила решение УЕФА о российских командах U17

Юниорские сборные России среди игроков до 17 лет будут достойно представлять страну на турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), считает полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Елизавета Семёнова.

«Безусловно, я рада за юниорские сборные, они достойно будут выходить и представлять нашу страну. Без флага и гимна? Мне сложно сказать — я всегда играла с гимном и флагом, и это что-то особенное. Не знаю, каково будет выступать молодым игрокам в таких условиях. Но я думаю, что понимание, что ты в любом случае выступаешь за свою страну, внутри, и победы тоже будут за нами», — приводит слова Семёновой ТАСС.

Ранее на этой неделе исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.